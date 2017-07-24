Щотретьому випадку деменції можна запобігти - вчені

Учені представили перелік чинників, пов'язаних із деменцією, передає BBC. Серед них: втрата слуху в середині життя (9%-й ризик деменції), нездатність отримати середню освіту (8%), куріння (5%), відсутність допомоги з депресією на початковому етапі (4%), фізична неактивність (3%), соціальна ізоляція (2%), високий артеріальний тиск (2%), ожиріння (1%), діабет 2-го типу (1%).

Читайте такожПослаблення зору може бути симптомом деменції - дослідження

Ці чинники дають до 35% додаткового ризику розвитку деменції. На 65%, вважається, не можна вплинути. Але ці 35% реально можуть врятувати людину. Вчені пояснюють: приміром, якщо чоловік отримав середню освіту, це означає, що у нього є всі шанси напрацювати так званий когнітивний резерв - "захисну подушку" проти деменції.

Що стосується втрати слуху, то тут все просто: когнітивно бідне середовище (людина не сприймає весь спектр можливої інформації), соціальна ізоляція і депресія, пов'язані воєдино, можуть підірвати здоров'я мозку. Також медики підкреслюють зв'язок здоров'я серця і мозку. В цілому відмова від сигарет, алкоголю, регулярні тренування, підтримання здорового ваги, лікування гіпертонії та діабету - секрет до одночасного зниження ризику розвитку деменції, серцево-судинних захворювань і раку.