Дієтологи назвали найкращий час для прийому калорійної їжі

Вчені з Університету Лома-Лінда (США) показали, що найбільша частка калорійності добового раціону має припадати на сніданок, а мінімальна — на вечерю, пише The Telegraph.

Фахівці не рекомендують харчуватися після 18:00 і радять взагалі виключити прийом їжі пізно ввечері.

Таких висновків автори дослідження дійшли, оцінивши калорійність їжі залежно від часу прийому близько 50 тисяч осіб. Ті з них, хто добре снідав, мали нижчий і стабільніший індекс маси тіла (ІМТ), ніж інші.

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На думку авторів, калорійний сніданок зменшує потяг людини до їжі протягом дня, тоді вона, зокрема, відмовляється від фастфуду. Крім того, регулярні сніданки знижують вміст жирів у крові і покращують чутливість до інсуліну.

ІМТ визначається як співвідношення маси тіла (у кілограмах) до квадрату зросту (в метрах). Наприклад, при масі тіла 67 кілограмів і зрості 1,7 метра ІМТ дорівнює 23. Нормальний індекс варіює у межах від 20 до 25, ІМТ від 25 до 29 свідчить про надлишкову масу тіла, ожиріння діагностується, коли цей параметр досягає 30 і перевищує його.