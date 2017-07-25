У Фінляндії розпочинаються клінічні дослідження вакцини проти діабету

У Фінляндії незабаром розпочнуться клінічні дослідження на людях вакцини проти діабету. Вчені сподіваються, що це дозволить зменшити кількість нових випадків захворювання, йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

Читайте такожУ Європі стрімко зростають показники дитячого ожиріння: щотретій підліток має зайву вагу

Нова вакцина повинна забезпечити імунітет проти вірусу, що впливає на розвиток діабету. Її вже випробували на мишах і препарат виявився безпечним. Наступний етап досліджень – тестування на здорових людях.

Науковці зазначають, що ця вакцина допоможе не лише запобігти розвитку діабету, а й захищатиме від інших інфекцій, таких як міокардит, менінгіт та інфекції вуха.