У Фінляндії розпочинаються клінічні дослідження вакцини проти діабету
10:10, 25 липня 2017Зарубіжні новини
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Нова вакцина повинна забезпечити імунітет проти вірусу, що впливає на розвиток хвороби.
Нова вакцина захищатиме ще й від міокардиту, менінгіту та інфекцій вуха / REUTERS
У Фінляндії незабаром розпочнуться клінічні дослідження на людях вакцини проти діабету. Вчені сподіваються, що це дозволить зменшити кількість нових випадків захворювання, йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".
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Нова вакцина повинна забезпечити імунітет проти вірусу, що впливає на розвиток діабету. Її вже випробували на мишах і препарат виявився безпечним. Наступний етап досліджень – тестування на здорових людях.
Науковці зазначають, що ця вакцина допоможе не лише запобігти розвитку діабету, а й захищатиме від інших інфекцій, таких як міокардит, менінгіт та інфекції вуха.
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