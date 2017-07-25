У Фінляндії розпочинаються клінічні дослідження вакцини проти діабету

10:10, 25 липня 2017
Зарубіжні новини
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Нова вакцина повинна забезпечити імунітет проти вірусу, що впливає на розвиток хвороби.

REUTERS

У Фінляндії незабаром розпочнуться клінічні дослідження на людях вакцини проти діабету. Вчені сподіваються, що це дозволить зменшити кількість нових випадків захворювання, йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

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Нова вакцина повинна забезпечити імунітет проти вірусу, що впливає на розвиток діабету. Її вже випробували на мишах і препарат виявився безпечним. Наступний етап досліджень – тестування на здорових людях. 

Науковці зазначають, що ця вакцина допоможе не лише запобігти розвитку діабету, а й захищатиме від інших інфекцій, таких як міокардит, менінгіт та інфекції вуха. 

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Теги: #клінічні дослідження#вакцина проти діабету