ВІЛ-інфекцію лікуватимуть шістьма ін'єкціями на рік



Учені розробили нові стандарти антиретровірусної терапії для ВІЛ-інфікованих людей: щоденний прийом ліків буде замінено шістьма ін'єкціями на рік. Зараз проходять випробування інноваційні ін'єкції, які дозволяють повільно вивільняти в кров препарат, повідомляє ВВС.

Як було заявлено на Конференції МСА, яка проходить зараз в Парижі, вже є дані щодо первинних випробувань на 309 пацієнтів. Ін'єкції робили кожні 1-2 місяці. І працювала така схема не гірше щоденної терапії.

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Не всі можуть дотримуватися суворого режиму прийому таблеток, і, до того ж, ВІЛ часто мутує, розвиваючи стійкість до терапії. Нову терапію вже випробували в 50 центрах у США, Канаді, Німеччині, Франції та Іспанії. Отже, коли в учасників експерименту вперше діагностували ВІЛ, їм прописали терапію перорально для контролю вірусу.

І в рамках дослідження добровольці протягом 96 тижнів або приймали звичайні таблетки щодня, або робили щомісяця або раз в два місяці ін'єкції. До кінця дослідження 84%, 87% і 94% пацієнтів з першої, другої та третьої групи відповідно успішно справлялися з вірусом.

Ін'єкційно вводили суміш каботегравіру і рилпівиріну, вкладені в наночастинки. Суміш придатна для внутрішньом'язового введення. Наночастинки розщеплюються не відразу, вивільняючи начинку поступово і даючи тривалий захист проти ВІЛ.