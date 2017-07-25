Епідеміологи розповіли про небезпеку вживання морозива влітку

Німецькі експерти встановили головну небезпеку вживання морозива влітку. Про відповідне дослідження повідомляє санітарно-епідеміологічна лабораторія міністерства навколишнього середовища, зміни клімату, сільського господарства та захисту прав споживачів землі Гессен (Німеччина).

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«Якщо морозиво залишається на ніч в холодильнику і недостатньо охолоджується, мікроби можуть почати розмножуватися. Крім того, пористі ущільнення, в яких можуть ховатися мікроби, не замінюються в необхідному обсязі», — сказав директор лабораторії доктор Хубертус Бранн.

Професор водночас зазначив, що у жодному із зразків не знайдено сальмонел або лістерій.

Експерти взяли 259 зразків морозива, що продавалося в центральній частині країни. З них до 40 проб (15,4 відсотка) були гігієнічні претензії. Значна їх частка пов'язана не з самим морозивом, а з умовами його продажу та зберігання, особливо влітку.