У Сенаті США проведуть дебати щодо скасування медичної програми Obamacare

Сенат США у вівторок, 25 липня, схвалив проведення дебатів з метою скасувати реформу охорони здоров'я "Obamacare", яку ініціював попередній президент США Барак Обама.

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Про це повідомляє Deutsche Welle.

"50 сенаторів проголосували за дебати, ще 50 - проти. У підсумку вирішальним став голос віце-президента Майка Пенса, який підтримав цю ініціативу", - йдеться в повідомленні.