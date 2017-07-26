У Сенаті США проведуть дебати щодо скасування медичної програми Obamacare
10:21, 26 липня 2017Зарубіжні новини
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50 сенаторів проголосували за дебати, ще 50 - проти.
Нешающим став голос Пенса, який підтримав цю ініціативу / REUTERS
Сенат США у вівторок, 25 липня, схвалив проведення дебатів з метою скасувати реформу охорони здоров'я "Obamacare", яку ініціював попередній президент США Барак Обама.
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Про це повідомляє Deutsche Welle.
"50 сенаторів проголосували за дебати, ще 50 - проти. У підсумку вирішальним став голос віце-президента Майка Пенса, який підтримав цю ініціативу", - йдеться в повідомленні.
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