Зниження охоплення вакцинацією на 5% призводить до значного зростання захворюваності на кір - експерти

Епідеміологи наголошують, що зниження охоплення вакцинацією лише на 5% призведе до триразового збільшення випадків захворюваності на кір та додатковою витратою в розмірі 2,1 млн доларів, пише JAMA Pediatrics.

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Результати проведеного в США дослідження виявили, що навіть мінімальне зниження охоплення щепленнями проти кору дітей (у віці 2-11 років) значно підриває популяційний імунітет.

Така ситуація обумовлює виникнення великих спалахів кору.

На сьогодні близько 93% дітей у США вакциновані проти кору. Експерти підкреслюють, якщо цей показник впаде до 88%, то щороку буде реєструватися додатково 150 випадків небезпечного захворювання, а витрати системи охорони здоров'я зростуть на 2,1 млн доларів (не рахуючи вартості госпіталізації).

Також експерти висловлюють стурбованість з приводу тенденції, коли батьки в США все частіше відмовляються від імунізації своїх дітей.