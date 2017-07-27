У Ємені зареєстровано вже 400 тисяч нових випадків холери - ВООЗ

У Ємені розгортається справжня катастрофа. З такою заявою виступили глави Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по завершенні свого спільного візиту в цю країну.

Читайте такожБільше всіх від конфлікту в Ємені страждають діти - ЮНІСЕФЯк йдеться в документі, за останні три місяці в Ємені зареєстровано 400 тисяч нових випадків з підозрою на холеру, 1900 осіб померли від наслідків цієї інфекції. Головні причини стрімкого поширення захворювання – зруйнована в ході конфлікту система охорони здоров'я, недоїдання, а також відсутність адекватного водопостачання і засобів санітарії.

Країна на межі повномасштабної голоду – більше половини населення не може точно сказати, чи буде в них їжа на наступний день. А виснаження веде до зниження імунітету і вразливості перед інфекцією.

Представники ЮНІСЕФ стали свідками самовідданості єменців: близько 16 тисяч волонтерів обходять будинки, щоб розповідати людям про засоби захисту від діареї і холери; лікарі та середній медперсонал працюють цілодобово без зарплати.

Місцева влада та НУО за підтримки міжнародних організацій, включаючи установи ООН, намагаються допомогти йеменцам пережити кризу. Розбито більше тисячі центрів з лікування зневоднення – основної причини смерті при холері. В країну постачають харчові добавки та найнеобхідніші медикаменти. Понад 99 відсотків людей з підозрою на інфекцію, які мають можливість лікуватися, тепер можуть розраховувати на видужання.

Тим не менше, число дітей з гострим виснаженням в цьому році досягне 385 тисяч. Близько 80 відсотків неповнолітніх в Ємені гостро потребують допомоги.

Головний висновок: єменська криза вимагає уваги і безпрецедентноъ за масштабністю гуманітарної підтримки. «На наших очах розгортається катастрофа, наслідки якої відчує ще не одне покоління єменців», - заявили глави ЮНІСЕФ, ЗПС і ВООЗ.