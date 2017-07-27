У США вперше модифікували людські ембріони

У США група вчених з Портленда вперше провела спробу створити генетично модифіковані ембріони людини, пише MIT Technology Review.

Метою вчених було зміна ДНК ембріона, щоб продемонструвати можливість корекції генів, що відповідають за розвиток спадкових захворювань.

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Подібні дослідження з використанням ембріонів людини вже проводилися в Китаї в минулому році. Тоді вчені застосували технологію редагування геному CRISPR/Cas9 для модифікації ДНК 213 запліднених людських яйцеклітин. За допомогою технології в геном ембріонів була додана мутація, яка порушує роботу гена CCR5.

Люди, що народилися з мутацією гена стійкі до зараження ВІЛ. Згідно з результатами роботи, успішно модифіковані були 4 ембріона з 26. Тим не менше, навіть при вдалій модифікації, в деяких алелях зберігалася початкова версія CCR5 або були незаплановані мутації.