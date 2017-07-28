Україна увійшла до списку країн з високою поширеністю гепатиту - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала 17 країн з високою поширеністю хвороби - це Камбоджа, Камерун, Колумбія, Ефіопія, Грузія, Киргизстан, Марокко, Непал, Перу, Філіппіни, Сьєрра-Леоне, Південна Африка, Танзанія, Таїланд, Україна, Узбекистан, Зімбабве.

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Про це йдеться в даних ВООЗ про показники захворюваності на гепатит в світі, опублікованих до Всесвітнього дня боротьби з гепатитом.

Станом на кінець 2015 р. з хронічним гепатитом жили приблизно 325 мільйонів осіб. Згідно із загальносвітовими оцінками, 257 мільйонів осіб у 2015 році жили з вірусом гепатиту B (ВГВ), а 71 мільйон - з вірусом гепатиту С (ВГС). 11 країн, які несуть на собі майже 50% глобального тягаря хронічного гепатиту, - Бразилія, Китай, Єгипет, Індія, Індонезія, Монголія, М'янма, Нігерія, Пакистан, Уганда, В'єтнам. Лише незначна кількість інфікованих людей проходить тестування і лікування, особливо в країнах з низьким і середнім рівнем доходів.

За даними на кінець 2015 року лише 9% інфікованих ВГВ і 20% інфікованих ВГС пройшли тестування з постановкою відповідного діагнозу. У 2015 році лікування отримували 8% осіб з діагностованою інфекцією ВГВ (або 1,7 мільйона осіб), а 7% осіб з виявленою інфекцією ВГС (або 1,1 мільйона осіб) почали лікування.

У 2015 році вірусний гепатит став причиною смерті 1,34 мільйона осіб, що майже дорівнює смертністю від туберкульозу і більше кількості смертей від ВІЛ. Кількість людей, які помирають від гепатиту, зростає.

ВООЗ зазначає, що люди продовжують заражатися гепатитом, в основному гепатитом С.

До 2015 року частка дітей молодше п'яти років, які живуть з хронічним ВГВ, знизилася до 1,3% (порівняно з 4,7% до того, як були впроваджені вакцини).

Завдяки вакцині проти гепатиту B щорічно попереджається приблизно 4,5 випадки інфікування дітей.

При цьому кількість нових випадків інфікування ВГС серед дорослих у 2015 році становила 1,75 мільйона, в основному через вживання ін'єкційних наркотиків, а також недотримання вимог безпеки при виконанні ін'єкцій у медичних установах деяких країн.