Вчені стверджують, що порційне та помірне споживання алкоголю позитивно впливає на здоров'я людини

У людей, які п'ють три-чотири рази на тиждень, менш імовірно розвинеться діабет 2-го типу, ніж у тих, хто ніколи не вживає алкоголь.

Про це йдеться в дослідженні данських вчених, які стежили за 70 000 людьми, повідомляє BBC.

Експерти заявили, що ці дослідження - не дають "зелене світло" для збільшення кількості випитого. Професор Джанне Толструп з Національного інституту громадського здоров'я Університету Південної Данії, який керував дослідженням, зауважив: "Ми виявили, що частота вживання напоїв є незалежною від кількості споживання алкоголю".

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"Ми бачимо, що кращий ефект від випитого, коли воно розбите на чотири порції, а не п'ється одразу".

Через п'ять років спостережень у 859 чоловіків та 887 жінок розвинувся діабет - або тип 1, або найпоширеніший тип 2.

Дослідники дійшли висновку, що помірне вживання алкоголю три-чотири рази на тиждень знижувало ризик розвитку діабету у жінок на 32%, а в чоловіків - на 27%, порівняно з людьми, які пили менше одного дня на тиждень.

Результати також дозволяють припустити, що не всі види алкоголю мали однаковий ефект. Вино виявилося найбільш корисним, оскільки поліфеноли, особливо в червоному вині, відіграють певну роль у регулюванні рівня цукру в крові.

Чоловіки, що вживають від одного до шести порцій пива на тиждень, знизили таким чином ризик розвитку діабету на 21%, порівняно з тими, хто пив менше однієї порції на тиждень, - але це не впливало на ризик для жінок.

Тим часом, високий рівень споживання міцних напоїв серед жінок значно підвищив ризик розвитку цукрового діабету. Але схожий ефект не спостерігався серед чоловіків.

Крім того, це дослідження не знайшло зв'язку між пияцтвом та цукровим діабетом.