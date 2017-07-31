За допомогою противірусних препаратів можна вилікувати 95 % пациентів з гепатитом С - ВООЗ

За даними ВООЗ, у всьому світі хронічною формою гепатиту В страждає 257 млн. чоловік. Ще 71 млн. живуть з гепатитом С. І на відміну від відомої всім жовтяниці – гепатиту А – ці види захворювання призводять до цирозу і раку печінки.

Читайте такожУкраїна увійшла у список країн з високою розповсюдженістю гепатиту - ВООЗПри цьому, зазначають у ВООЗ, за допомогою противірусних препаратів можна вилікувати 95 відсотків всіх людей з інфекцією гепатиту С. Гепатитом В хронічно інфіковані 257 мільйонів людей, однак від цього вірусу існує надійний захист.

В Європейському регіоні ВООЗ хронічним гепатитом В і С страждають 29 млн. осіб, а понад 150 тисяч помирають щороку.

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Співробітники Всесвітньої організації охорони здоров'я створили сайт, присвячений боротьбі з гепатитом. Кожен бажаючий може скористатися цим ресурсом для того, щоб захистити себе, своїх близьких, а також допомогти всім іншим людям дізнатися більше про «тихого вбивцю», якого можна і потрібно знешкодити.