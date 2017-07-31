Діти, що народжуються у мормонів-багатоженців, хворіють на рідкісне генетичне захворювання - вчені

У містах-близнюках Хілдейл і Колорадо, розташованих на кордоні штатів Арізона і Юта, традиційно проживає численна громада мормонів-фундаменталістів, прихильників "Фундаменталістської церкви Ісуса Христа святих останніх днів".

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В останні роки ці невеликі міста вийшли на перше місце у світі по числу носіїв генетичного захворювання – дефіциту фумарази, рідкісного порушення обміну речовин. Захворювання характеризується важкою фізичною і розумовою відсталістю, пишуть Новини Ізраїлю.

На думку експертів, причина стрімкого поширення цієї рідкісної хвороби в мормонській громаді криється у полігамному способі життя, прийнятому в цьому анклаві: мормони не тільки практикують багатоженство, але і намагаються народити якомога більше дітей від різних дружин.

Вперше діагноз "дефіцит фумарази" був поставлений дитині з мормонської громади у 1990 році лікарем Теодором Тарбі. Тарбі був здивований, стикнувшсь з рідкісним захворюванням, однак після того, як він став консультувати дітей з Колорадо і Хілдейла, лікар поставив такий же діагноз ще, принаймні, восьми пацієнтам, віком від півтора року до 12 років.

Мормонські громади в містах Хілдейл і Колорадо були засновані Джоном Барлоу і Джозефом Смітом Джессопом, що відкололися від мормонської церкви в 1904 році, після того, як вона офіційно відкинула багатоженство. Носієм захворювання "дефіцит фумарази" виявився Джессоп. При цьому, від 75 до 80 відсотків членів громади є родичами того або іншого з батьків-засновників анклаву.