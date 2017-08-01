У США активно реєструють індійські генерики

Сплеск числа схвалених реєстраційних заявок збігся з програмою зниження вартості лікарських препаратів у США, пише The Pharma Letter.

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Протягом останніх років американські регулятори не раз виявляли порушення на індійських виробничих майданчиках і забороняли імпорт випущених там ліків. Після модернізації підприємств і забезпечення відповідності вимогам Адміністрації з контролю за продуктами і ліками США (FDA) продукції, що там продукції, компанії могли знову подати заявку на реєстрацію ліків та допуск на ринок США.

Кількість схвалених американськими регуляторами заявок на реєстрацію генериків з Індії виросла на 45% за останні два роки. За період січень-липень 2015 року в США було зареєстровано 89 індійських генериків, тоді як у цьому році маркетинговий дозвіл отримали 129 препаратів. Право на реалізацію на території США генериків отримали 6 компаній з Індії: Cadila Healthcare, Unichem Laboratories, Glenmark Pharmaceuticals, Divi's Laboratories, Sun Pharmaceuticals і Dr reddy's.