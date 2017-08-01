Захворювання зубів можуть спричинювати розвиток раку - вчені

Американські дослідники з'ясували, що пародонтоз і пародонти можуть призводити до будь-яких форм раку. При цьому групою ризику є жінки у фазі постменопаузи, навіть якщо вони не курять, пише EurekAlert!.

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Результати різних досліджень показали, що захворювання м'яких тканин, що оточують зуб (пародонт), можуть бути причиною різних форм раку, наприклад, пухлин стравоходу, порожнини рота і молочної залози. Однак не було відомо, як пародонтит та інші ураження пародонту пов'язані з усіма видами злоякісних новоутворень.

Вчені проаналізували дані про стан пародонта у понад 65 тисяч жінок віком 54-86 років в 1999-2003 роках. Також фахівці оцінили, як часто в учасниць дослідження виникало рак до 2013 року. Було виявлено більше семи тисяч випадків захворювання злоякісними пухлинами.

Виявилося, що пародонтит і пародонтоз підвищують ймовірність розвитку раку будь-якого виду як мінімум на 14 відсотків. Ризик появи пухлини стравоходу збільшується в три рази. При цьому куріння сприяє виникненню раку легенів, жовчного міхура та молочної залози.

Пародонтитом називають запальне захворювання пародонту, при якому відбувається руйнування тканин, що оточують зуб. Його часто плутають з пародонтозом, яке характеризується атрофією ясен.