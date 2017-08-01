Психологи з'ясували, що макіяж впливає на когнітивні здібності жінок



Вчені з Гарвардського університету стверджують, що у жінок, які користуються косметикою, академічна успішність вища. Фахівці пов'язують це з так званим "ефектом губної помади". Даний психологічний феномен полягає в тому, що нанесення макіяжу підвищує самооцінку. А це, в свою чергу, може впливати на когнітивні здібності, пише Zee News.

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У новому дослідженні брали участь три групи жінок. Учасниць попросили пройти кілька тестів. Перед цим перша група наклала макіяж, друга прослухала позитивну музику, а третя розфарбувала намальовані обличчя людей.

Дослідження показало, що прослуховування музики позитивно вплинуло на когнітивні здібності жінок. Однак учасниці, які накладали макіяж, впоралися з тестами найкраще. Їх бали були істотно вищі в порівнянні з двома іншими групами.