ВООЗ: грудне молоко - "перша вакцина" для дитини

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), лише 40 відсотків дітей віком до шести місяців харчуються виключно грудним молоком. І лише в 23 країнах світу кількість дітей, які отримують материнське молоко, перевищує позначку в 60 відсотків.

Читайте такожГрудне вигодовування робить дитину менш вибагливою в їжі - дослідження

Читайте такожгодування грудьми корисно для здоров'я

У годуючих матерів, у свою чергу, скорочується ризик розвитку раку грудей і яєчників.

В ООН нагадують, що інвестиції в розмірі не менш ніж п'яти доларів на дитину, дозволять до 2025 збільшити кількість дітей, що харчуються грудним молоком, до 50 відсотків.