ВООЗ: грудне молоко - "перша вакцина" для дитини
10:08, 02 серпня 2017Зарубіжні новини
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У світі стартував Всесвітній тиждень грудного вигодовування.
У годуючих матерів скорочується ризик розвитку раку молочної залози та яєчників / ЮНІСЕФ
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), лише 40 відсотків дітей віком до шести місяців харчуються виключно грудним молоком. І лише в 23 країнах світу кількість дітей, які отримують материнське молоко, перевищує позначку в 60 відсотків.
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У годуючих матерів, у свою чергу, скорочується ризик розвитку раку грудей і яєчників.
В ООН нагадують, що інвестиції в розмірі не менш ніж п'яти доларів на дитину, дозволять до 2025 збільшити кількість дітей, що харчуються грудним молоком, до 50 відсотків.
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