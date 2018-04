Експерти стурбовані поширенням опіоїдної епідемією в США

Близько 92 млн американців, або 37,8% всього дорослого населення США в 2015 році отримували опіоїдні знеболювальні речовини, трохи менше 5% в результаті зловживали наркотичними ліками, пише Annals of Internal Medicine.

Результати роботи стали черговим підтвердженням необхідності боротьби з опіоїдної епідемією в країні.

Автори дослідження проаналізували дані по використанню наркотичних знеболюючих, отримані 51,2 тис. дорослих. На цій базі був розрахований показник використання опіоїдних анальгетиків серед всіх дорослих жителів США.

Згідно з опитуванням National Survey on Drug Use and Health (2015 рік), два роки тому 91,8 млн американців отримували опіоїди, 11,5 млн (4,7%) зловживали наркотичними препаратами, а у 1,9 млн (0,8%) розвинулися розлади, пов'язані з вживанням наркотичних лікарських препаратів. Серед пацієнтів, що приймали рецептурні опіоїди, 12,5% повідомили про зловживання, а 16,7% розповіли про розвиток розладів.

Найбільш поширеною причиною зловживання наркотичними знеболюючими (63,7% випадків) було бажання знизити вираженість больового синдрому. Найчастіше випадки зловживання спостерігалися серед осіб без роботи, без медичної страховки і з низьким доходом.