Лікарі знову попереджають про шкоду солі для серця

Споживання 3,73 грама солі (це еквівалентно двом чайним ложкам) пов'язане з наявністю збільшених камер серця, пише The Daily Mail.

Читайте такожФізичні навантаження знижують рівень запалення в організмі - вченіСерце збільшується, якщо м'яз перевантажений, причиною може бути підвищений тиск. Як наслыдок серце піддається надмірним навантаженням, і частота серцебиття зростає. Причина - сіль дійсно підвищує тиск, часто приводить до серцевих нападів, інсультів і хвороб нирок.

Згідно з прийнятим західними медиками нормам, доросла людина не має споживати понад чверті чайної ложки солі на день. Але зазвичай люди споживають набагато більше солі, особливо якщо вони люблять готову їжу. Раніше вчені пов'язували підвищений артеріальний тиск зі здатністю солі затримувати воду.