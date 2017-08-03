В Ізраїлі лікарям дозволили виписувати лікарняний без особистої зустрічі з пацієнтом
МОЗ Ізраїлю опублікувало нові інструкції для сімейних лікарів, що стосуються видачі лікарняних листів працюючим громадянам.
Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю опублікувало нові інструкції для сімейних лікарів, що стосуються видачі лікарняних листів працюючим громадянам, пишуть Новини Ізраїлю.
Згідно з новою інструкцією сімейний лікар може видати лікарняний тривалістю до чотирьох днів, не зустрічаючись з пацієнтом.
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В інструкції МОЗ, підписаній главою медичної адміністрації міністерства Веред Езрою, йдеться, що лікар може продовжити лікарняний у випадках, коли очевидно, що пацієнт все ще не може приступити до роботи. Наприклад, це стосується реабілітаційного періоду після операції.
Згідно з новими правилами, діагноз має бути зазначений в особовій справі пацієнта, але немає необхідності писати його в самому лікарняному листку, який пред'являється роботодавцю.
При цьому МОЗ наполягає на тому, щоб лікарі уникали виписувати лікарняні листи постфактум.