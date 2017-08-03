В Ізраїлі лікарям дозволили виписувати лікарняний без особистої зустрічі з пацієнтом

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю опублікувало нові інструкції для сімейних лікарів, що стосуються видачі лікарняних листів працюючим громадянам, пишуть Новини Ізраїлю.

Згідно з новою інструкцією сімейний лікар може видати лікарняний тривалістю до чотирьох днів, не зустрічаючись з пацієнтом.

Читайте такожВ Ізраїлі розроблена технологія швидкого виявлення інфекцій в крові

В інструкції МОЗ, підписаній главою медичної адміністрації міністерства Веред Езрою, йдеться, що лікар може продовжити лікарняний у випадках, коли очевидно, що пацієнт все ще не може приступити до роботи. Наприклад, це стосується реабілітаційного періоду після операції.

Згідно з новими правилами, діагноз має бути зазначений в особовій справі пацієнта, але немає необхідності писати його в самому лікарняному листку, який пред'являється роботодавцю.

При цьому МОЗ наполягає на тому, щоб лікарі уникали виписувати лікарняні листи постфактум.