Вченим вдалося відредагувати дефектний ген у людському ембріоні



Вченим Орегонського науково-медичного університету вдалося змінити у людського ембріона ген, мутація якого призводить в дорослому віці до гіпертрофічної кардіоміопатії.

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Редагування мутованого гена MYBPC3 було здійснено кільком десяткам людських ембріонів,які не призначалися для імплантації, повідомляє журнал Nature.

Якби відредаговані ембріони народилися, вони б не тільки не страждали від захворювання, але і не передали б його своїм нащадкам.

В ході роботи вченим вдалося уникнути небажаних генетичних змін у ембріонів.

При цьому слід підкреслити, що дослідження перебувають на ранній стадії. Також слід зазначити, що влада США не фінансує дослідження з використанням людських ембріонів, однак за приватного фінансування такі дослідження не є незаконними.