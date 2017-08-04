Китайським вченим вдалося подолати невиліковну нейропатію

Китайські вчені з Шанхайського інституту Materia Medica представили новий спосіб лікування невиліковної раніше нейропатії, хвороби нервів, пише Xinhua. Мова йде про випадки, коли проблема викликана впливом інсектицидів або хімічної зброї, атакує нервову систему.

Читайте такожПри дефіциті сну у жінок витрачається нервовий потенціалОрганофосфати (ОФ), які можна знайти в інсектицидах, гербіцидах, і агентах-токсинах, типу зарину, пошкоджують сенсорні нейрони, активуючи канал TRPA1 у мембрані нейронів. Активація TRPA1 викликає гіперактивізацію нейронів. Підсумок - ушкодження, біль у шкірі, втрата м'язового контролю і параліч.

При цьому відомо, що на TRPA1 можна прицільно впливати вже існуючими на ринку препаратами. Вчені просканували базу приблизно на 2000 препаратів і виявили два цікаві варіанти - дулоксетин та кетотифен. Ці кошти знімали гостроту симптомів нейропатії у тварин.