Ліки проти артриту можуть подолати захворювання кісткового мозку

Дослідники з Університету Шеффілда встановили, що метотрексат (ліки проти артриту) інгібує молекулярний шлях JAK/STAT, пов'язаний з розвитком міелопроліферативних захворювань, передає Zee News.

Читайте такожТест, який виявляє рак по аналізу крові, підтвердив свою високу ефективність

Вчені провели дослідження на плодових мушках і клітинах людини. Фахівці з'ясували, що метотрексат пригнічував активність шляху JAK/STAT навіть у клітинах з мутацією, що викликає мієлопроліферативні захворювання. Ймовірно, завдяки відкриттю дослідників з'являться нові методи лікування таких хвороб. Клінічні випробування можуть початися вже в наступному році.

До міелопроліферативних захворювань належить, зокрема, справжня поліцитемія. Вона характеризується збільшенням кількості еритроцитів. Люди зі справжньою поліцитемією страждають від сверблячки, головного болю, втрати ваги, втоми і нічної пітливості. Існуючі методи лікування не уповільнюють прогресування захворювання і практично не знижують вираженість його симптомів.