У Саудівській Аравії до сезону хаджу планують мобілізувати до 30 тисяч медпрацівників

Влада Саудівської Аравії мобілізує до 30 тис. медичних працівників у цілях забезпечення безпеки для паломників, які щороку приїжджають до святинь ісламу - в Мекку і Медину, щоб зробити хадж.

Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я Саудівського Королівства, передає ТАСС.

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Початок сезону хаджу цього року випадає орієнтовно на 30 серпня і завершиться 4 вересня святом жертвоприношення Ід аль-Адха. На цей період будуть мобілізовані до 30 тис. медичних працівників, готових у будь-який момент надати допомогу опинилася в біді паломника.

Крім того, відомство запустило програму з вакцинації від менінгіту і грипу усього персоналу, що надає послуги пілігримам. Після прильоту в міжнародний аеропорт Джидди іноземні гості будуть зобов'язані пройти медичний огляд відповідно до стандартів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Крім цього, при подачі заяви на візу в посольствах Саудівської Аравії необхідно буде надати довідки про вакцинацію від менінгіту в обов'язковому порядку.

На час хаджу на посилений режим роботи буде переведено близько 25 лікарень в околицях гори Арафат, в долині Міна, де буде розгорнуто найбільше в світі «наметове» містечко, а також у Мецці та Медині. Там в останні дні серпня - початку вересня мільйони прочан зберуться разом, щоб взяти участь в обрядах хаджу. Відомство планує розгорнути понад 150 мобільних госпіталів, загалом до 5 тис. осіб зможуть одночасно отримати медичну допомогу. Для негайного транспортування хворих МОЗ виділить 100 машин швидкої допомоги.

*** Хадж є одним із п'яти стовпів ісламу - основних приписів релігії. Він починається на 8-й день місяця зуль-хіджа за мусульманським календарем і триває протягом п'яти днів. Точні дати здійснення паломництва визначаються богословами за фазою місяця. Вважається, що хадж дозволяє віруючим здійснити духовне очищення й наблизитися до Бога. Після повернення з хаджу пілігрим отримує почесний титул «хаджі».