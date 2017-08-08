У індійському штаті Махараштра через свинячий грип померли близько 300 осіб

У західному індійському штаті Махараштра зафіксовано різке зростання захворюваності на свинячий грип, там з початку року до середини липня зафіксовано 2324 хворих, 284 людини померли.

Читайте такожВООЗ визначила рекомендований склад вакцин проти грипу на наступний епідемічний сезон

Як передає ТАСС з посиланням на телеканал NDTV, кількість померлих у цьому штаті становить майже 50% від померлих від цього грипу по всій Індії, де до липня поточного року вірус H1N1 став причиною загибелі близько 600 осіб.

За інформацією телеканалу, особливе занепокоєння медиків викликає ситуація в столиці штату мегаполісі Мумбаї, де торік було зафіксовано лише три випадки захворювання на вірус H1N1, тоді як у поточному році вже відзначено 835 інфікованих, 16 осіб померло.

Захворіли актор Боллівуду Амір Хан і його дружина, продюсер і режисер Кіран Рао. Артист повідомив про своє захворювання наприкінці минулого тижня. Його шанувальники тепер з тривогою стежать в інтернеті за станом здоров'я свого кумира.

Лікарі закликають жителів Мумбаї до обережності. Особливо це стосується літніх людей, вагітних жінок, осіб, які страждають хронічними захворюваннями, зазначає телеканал.