У індійському штаті Махараштра через свинячий грип померли близько 300 осіб

09:35, 08 серпня 2017
Зарубіжні новини
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З початку року до середини липня зафіксовано 2324 хворих, 284 людини померли.

Иллюстрация REUTERS

У західному індійському штаті Махараштра зафіксовано різке зростання захворюваності на свинячий грип, там з початку року до середини липня зафіксовано 2324 хворих, 284 людини померли.

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Як передає ТАСС з посиланням на телеканал NDTV, кількість померлих у цьому штаті становить майже 50% від померлих від цього грипу по всій Індії, де до липня поточного року вірус H1N1 став причиною загибелі близько 600 осіб.

За інформацією телеканалу, особливе занепокоєння медиків викликає ситуація в столиці штату мегаполісі Мумбаї, де торік було зафіксовано лише три випадки захворювання на вірус H1N1, тоді як у поточному році вже відзначено 835 інфікованих, 16 осіб померло.

Захворіли актор Боллівуду Амір Хан і його дружина, продюсер і режисер Кіран Рао. Артист повідомив про своє захворювання наприкінці минулого тижня. Його шанувальники тепер з тривогою стежать в інтернеті за станом здоров'я свого кумира.

Лікарі закликають жителів Мумбаї до обережності. Особливо це стосується літніх людей, вагітних жінок, осіб, які страждають хронічними захворюваннями, зазначає телеканал.

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Теги: #епідемії у світі#свинячий грип у Індії