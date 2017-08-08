Щоб залишатися сильним, треба їсти більше білкових продуктів - вчені



Дослідники з Університету Макгілла проаналізували дані 827 чоловіків і 914 жінок у віці від 67 до 84 років. Фахівці оцінювали швидкість ходьби, силу захвату, а також силу рук і ніг добровольців. Потім у учасників дослідження, скільки вони вживали білка, пише The Daily Mail.

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За учасниками стежили протягом трьох років. Сила м'язів у добровольців за час дослідження знизилася істотніше, ніж мобільність. Вчені виявили, що вживання білка виявилося пов'язано з більшою м'язовою силою у добровольців обох статей і більшою мобільністю у чоловіків.

За словами фахівців, білок, що вживається з їжею, замінює той, який постійно руйнується. У літніх людей руйнування відбувається швидше. Експерти додають: щоб підвищити рівень споживання білка, досить з'їдати яйце або ложку арахісового масла під час кожного прийому їжі.