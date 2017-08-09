В Україні щороку на туберкульоз заражаються близько 500 медиків

В Україні щороку у 400-500 медиків діагностують туберкульоз.

Як повідомили УНІА у МОЗ, ризик захворіти для працівників протитуберкульозних закладів у 12 разів вищий, ніж у загального населення. Водночас, на значний ризик наражаються хворі та медперсонал лікувальних закладів, не спеціалізованих на лікуванні туберкульозу. Щороку у 400-500 медичних працівників в Україні діагностують туберкульоз.

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У МОЗ рекомендують, якщо до лікаря на прийом прийшла людина з активною формою туберкульозу, він можете заразитися, вдихнувши крапельки мокротиння з туберкульозними бактеріями, які потрапляють у повітря, коли людина кашляє або чхає.

Занепокоєння мають викликати такі симптоми пацієнта: кашель упродовж двох або більше тижнів; кров у мокротинні; людина скаржиться на втрату апетиту або ваги, надмірну втомлюваність; лихоманка та нічне потовиділеня; біль у грудях.

Такий пацієнт має бути відокремлений від інших відвідувачів – щоб не наражати і їх на небезпеку. За можливості у поліклініці хворого треба відвести в окремий кабінет, а в лікарні в окрему палату.

Запропонуйте пацієнту, що кашляє, вдягти хірургічну маску. Якщо такої можливості немає, попросіть його прикривати рот рукою, носовою хусткою або серветкою при кашлі або чханні. Між лікарем та пацієнтом має бути відстань до 2 м.

Кабінет лікаря необхідно частіше провітрювати, при цьому двері мають бути зачинені. Якщо ви розмовляєте на вулиці з людиною, яка кашляє, станьте спиною до вітру.

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Основним ризиком для зараження туберкульозом є пацієнти, яким діагноз ще не встановлений або вони ще не почали лікуватись. Уже через 2-3 тижні після початку лікування хворий на туберкульоз припиняє поширювати інфекцію.

Люди, які пройшли повний курс лікування в минулому, становлять не більшу загрозу, ніж будь-яка людина, яка ніколи в житті не хворіла на туберкульоз.