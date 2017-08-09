Керувати автомобілем при недосипанні так само небезпечно, як і нетверезим - вчені

Нове дослідження, проведене співробітниками компанії Medisys, показало, що регулярне недосипання (менше 6 годин сну) може призвести до тих же наслідків, що і зловживання алкоголем. Брак сну збільшує ризик щодо ожиріння, депресії, інфарктів та інсультів, пише The Daily Mail.

Читайте також Безсоння збільшує ризик інсультів і хвороб серця - дослідженняНеспання протягом 18 годин позначається на когнітивних функціях так само негативно, як і вживання алкоголю. Страждає концентрація уваги і здатність виконувати певні завдання. Тому водити автомобіль при хронічному недосипанні не менш небезпечно, ніж сідати за кермо в нетверезому вигляді.

Фахівці додають, що сон грає важливу роль у регуляції рівнів греліну, кортизолу і лептину - гормонів, пов'язаних з апетитом. Тому при нестачі сну підвищується апетит. В результаті людина переїдає і набирає вагу. Дослідження показало, що при нестачі сну мозок починає "поїдати" себе. Внаслідок цього підвищується ризик розвитку хвороби Альцгеймера та інших неврологічних розладів.