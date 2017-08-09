Вчені дізналися про нову смертельну властивість марихуани

Куріння марихуани призводить до триразового збільшення ризику смерті від гіпертонії. Про це свідчать дані дослідження групи вчених з Університету Джорджії, опубліковані в European Journal of Preventive Cardiology, повідомляє Reuters.

Серед 1213 осіб, які взяли участь у дослідженні 34% не курили ні сигарети, ні марихуану, 21% вживали тільки марихуану, 20% курили і те, і інше, 16% воліли марихуану, проте в минулому були курцями, 5% вважалися як кинули палити і 4% курили тільки сигарети. У середньому, опитані вживали марихуану 11,5 років.

Читайте такожУ Мексиці легалізували марихуану для медичних і наукових цілей

Вчені відзначають, що ризик виникнення захворювання збільшується з кожним роком вживання канабісу. У той же час вчені не встановили зв'язок між курінням марихуани і смертю від серцевого нападу або цереброваскулярних хвороб (ураження судин головного мозку, що порушує кровообіг).

«Шкідливий вплив марихуани на роботу мозку значно сильніше порівняно з курінням сигарет», - відзначають вчені. Однак тютюнові вироби теж викликають підвищений ризик розвитку важких захворювань.

Артеріальна гіпертензія (або гіпертонія) - це хвороба, що виражається в підвищеному кров'яному тиску.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі легалізували медичну марихуану. Використання марихуани в лікувальних цілях вже легалізовано також Чехія, Словенії, Італії, Іспанії, Хорватії, Македонії.