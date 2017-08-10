Фотографії в Instagram допомагають діагностувати приховану депресію - вчені

Вчасно помітити початок захворювання або не сплутати його з іншим – складне завдання навіть для фахівця. Уникнути «людського фактору» при постановці діагнозу можна за допомогою автоматичної програми оцінки схильності до депресії, розробленої вченими з Університету Вермонтаи Гарвардського університету, пише Springer Open.

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Це програма обчислює захворювання на підставі колірних характеристик фотографій, опублікованих в мережі Instagram.

Провівши дослідження серед 166 користувачів, вивчивши їх анамнез (у майже половини з них раніше була діагностована депресія) і близько 44 тисяч фотографій, вчені прийшли до висновку, що існує достовірна кореляція між схильністю до депресії та перевагою у виборі колірних фільтрів при обробці вихідних знімків.

Так, депресивні люди частіше публікували фотографії в синіх, сірих або чорно-білих тонах (фільтр Inkwell), а здорові користувачі, навпаки, воліли соковиті, яскраві, живі відтінки (фільтр Valencia).

Ще одна цікава деталь: хоча і в тих, і в інших в профілі були портретні фотографії, у перших це були в основному «сумні селфі», а у других групова зйомка в оточенні друзів. Депресія може бути пов'язана або навіть обумовлена зменшенням соціальних взаємодій. За словами розробників нової програми, рівень виявлення захворювання комп'ютером становить 70%, що є вражаючим результатом порівняно з 42% випадками успішної діагностики лікарями загальної практики.