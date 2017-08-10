Мозок у жінок працює активніше, ніж у чоловіків - дослідження

Вчені із США проаналізували дані 46034 досліджень, в яких застосовувалися методи візуалізації мозку, пише Zee News. У жінок активність мозку виявилася вищою, ніж у чоловіків.

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Дослідники шукали відмінності в мозку чоловіків і жінок. Фахівці оцінювали активність 128 областей мозку в звичайному стані та в процесі виконання завдання на концентрацію. Вчені помітили, що у жінок був посилений приплив крові до префронтальної кори, яка відповідає за самоконтроль, емпатію, інтуїцію та інші функції, і до структур лімбічної системи, пов'язаної з емоціями.

Зокрема, істотно активнішими були ділянки, пов'язані з концентрацією, контролем імпульсивних поривів, настроєм і занепокоєнням. Правда, у чоловіків була вищою активність у зорових зонах і ділянках, що відповідають за координацію.

У дослідженнях взяли участь 119 здорових добровольців і 26683 людини з різними розладами, наприклад, шизофренією, біполярним розладом, синдромом дефіциту уваги і гіперактивністю.