У країнах ЄС виявлено яйця з отрутою, що уражає життєво важливі органи у людей

Влада Данії заявила про виявлення 20 тонн заражених інсектицидами яєць, передає ВВС.

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Зазначається, що заражені яйця здебільшого продали у звареному і очищеному від ‎шкарлупи вигляді кафетеріям і кейтеринговим компаніям.‎

Данія - поки що остання із європейських країн, що виявила курячі яйця, заражені ‎інсектицидом фіпронілом, шкідливим для людей.‎

Інсектицид вражає нирки, печінку і щитовидну залозу у людей, і заборонений у країнах ЄС до ‎застосування на тваринах, призначених для людського харчування, хоч його все ще ‎використовують у інших сферах ветеринарії.‎

Водночас данська влада закликала громадян зберігати спокій, запевнивши, що заражені яйця, ‎імпортовані до країни компанією Danæg Products, не загрожують людям.‎

«Аналіз зразків, зроблений у Нідерландах, показав сліди фіпронілу у яйцях, але не на рівні ‎загрози здоров'ю», - йдеться у заяві.

При цьому влада пообіцяла вилучити усю заражену ‎продукцію із продажу.‎

Окрім Данії скандал із зараженими інсектицидами яйцями зачепив ще дев'ять країн, включно з ‎Британією, Румунією і Люксембургом.‎

Більшість заражених яєць походять із птахоферм у Нідерландах, яка є найбільшим ‎постачальником курячих яєць у світі, проте заражені зразки виявили також у продукції із Бельгії і ‎Німеччини.

Раніше у четвер влада Нідерландів оголосила, що затримала двох підозрюваних - ‎працівників нідерландської компанії ‎Chickfriend - у справі про зараження курячих ‎яєць інсектицидами.‎‎

Арешти відбулися після серії поліцейських рейдів на восьми різних локаціях ‎у ‎Нідерландах і Бельгії, скоординованих спільно із бельгійською владою, ‎Європолом і ‎Євроюстом.‎

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Ймовірне зараження ‎відбулося внаслідок обробки курей від вошей препаратом, у складі якого містився ‎небезпечний для людей фіпроніл. ‎

Слідчі вважають, що препарат постачався компанією Chickfriend, яку нідерландські ‎фермери ‎наймали для обробки тварин від шкідників. Як у нідерландської компанії ‎опинився ‎цей препарат - поки що достеменно невідомо, проте слідчі підрозрюють, що хімікати продала бельгійська фірма Poultry Vision.‎