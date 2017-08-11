Щорічно в світі народжується близько 8 млн дітей з вродженими вадами - експерти

Щорічно у всьому світу народжується понад 7,9 млн дітей з вродженими вадами розвитку, повідомляє MedicalXpress. В результаті 12-річних досліджень вчені з'ясували, що саме нестача вітаміну В3 в організмі майбутньої матері перешкоджає правильному розвитку органів ембріона.

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Прийом вагітними жінками вітаміну B3 протягом вагітності дозволить зменшити ризик викидня і розвитку вроджених вад у дитини. Свою роботу австралійські вчені назвали проривом у дослідженнях причин несприятливого результату вагітності та можливостей його запобігання.

У рамках своєї роботи дослідники провели секвенування генома представників сімей, в яких були зафіксовані випадки народження дітей з вродженими патологіями і часті викидні. У цих жінок була виявлена генетична мутація, відповідальна за зниження вироблення нікотинамідаденіндинуклеотиду, який синтезується за участю вітаміну B3. Випробування на мишах підтвердили, що додаткове введення вітаміну дозволяє повністю уникнути викиднів і вроджених дефектів у тварин.