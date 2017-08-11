Здоров'я матері і дитини в Іраку вимагає невідкладних заходів - ЮНІСЕФ

Надзвичайна допомога необхідна, щоб поліпшити показники здоров'я матері і дитини в Іраку. Як йдеться в заяві ЮНІСЕФ, багаторічний конфлікт і недостатнє фінансування надали вкрай негативний вплив на всю систему охорони здоров'я країни.

Читайте такожМайже 6 мільйонів дітей в Іраку вакцинують проти поліомієліту - ООНЧерез недостатньо ефективну допомогу при пологах і відсутність необхідного догляду – особливо вразливі новонароджені діти. ЮНІСЕФ спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) та Фондом народонаселення ООН (ЮНФПА) впровадили в Іраку нову ініціативу, спрямовану на допомогу дітям. Вона називається «План дій для кожного новонародженого».

Як відзначає представник ЮНІСЕФ в Іраку Пітер Хокінс, «якісна допологова і післяпологова допомога не тільки допомагає рятувати життя, це інвестиція в майбутнє іракців, оскільки здоров'я дітей підвищує їхні шанси на повну реалізацію свого потенціалу».

За словами представника ВООЗ в Іраку Мусани Алтафа, мета ініціативи полягає в забезпеченні «рівних можливостей» для всіх жінок і новонароджених в Іраку. У числі заходів – забезпечення грудного вигодовування і поліпшення якості неонатальної допомоги, зокрема при виходжуванні недоношених немовлят.