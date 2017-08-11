Холера поширилася майже у всіх провінціях Ємену - ООН

Холера поширилася майже у всіх провінціях Ємену, а загальне число випадків інфікування досягло 480 тисяч. Близько двох тисяч людей померли від причин, пов'язаних з цією хворобою.

Читайте такожЄмен – на межі наймасштабнішої епідемії холери: кожен день заражаються 5 тисяч людейПро це з посиланням на Управління з гуманітарних питань повідомив прес-секретар ООН Стефан Дюжаррик. За його словами, число нових випадків знижується, однак попереду сезон дощів, і епідемія може спалахнути з новою силою.

«ООН і партнери в регіоні встановили понад 200 центрів з лікування холери та понад 900 пунктів по боротьбі зі зневодненням, - заявив Дюжаррик в ході брифінгу в четвер. - Минулого тижня представники ООН налагодили регулярне авіасполучення між Джібуті та Саною для доставки необхідних медикаментів».

Як підкреслив прес-секретар ООН, дотепер виділена лише половина від суми 254 мільйони доларів, запитаної на боротьбу з холерою в Ємені.