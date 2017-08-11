Хропіння може бути раннім симптомом розвитку деменції - вчені

За даними нового дослідження, проведеного в Гарвардському університеті, розлад дихання, що порушує сон, може призвести до погіршення пам'яті, уваги і розвитку слабоумства. Найвищому ризику піддаються люди, у яких є генетична схильність до хвороби Альцгеймера, пише Deccan Chronicle.

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Проаналізувавши дані безлічі людей, вчені виявили, що хропіння і порушення дихання уві сні були тісно пов'язані з проблемами з пам'яттю і мисленням. Як відомо, такі проблеми збільшують ризик деменції. На порушення дихання уві сні частіше страждали літні чоловіки з низьким рівнем активності.

Також спеціалісти з Національних інститутів охорони здоров'я США встановили, що люди з діабетом і передгіпертонією схильні до деменції. Діабет збільшував імовірність розвитку деменції майже так само сильно, як генетичний варіант APOE4. Хвороби судин і куріння теж підвищували ризик недоумства. За словами експертів, щоб захиститися від деменції, потрібно вести здоровий спосіб життя.