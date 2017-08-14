Вчені не знайшли доказів того, що домашні тварини корисні для здоров'я дітей
Фахівці не знайшли доказів того, що домашні тварини позитивно впливали на здоров'я дітей.
Вчені не раз повідомляли про користь домашніх тварин для дітей. Наприклад, вважалося, що наявність домашніх тварин в будинку зменшувала ризик алергії та ожиріння у дітей. Проте дослідники з корпорації RAND не знайшли статистично значущого зв'язку між наявністю домашніх тварин і міцним здоров'ям у дітей, пише The Daily Mail.
Читайте такожЛюдям з психічними розладами необхідні домашні тварини - дослідженняФахівці проаналізували дані в цілому 5200 дітей. З них 2200 жили з собакою чи кішкою. Решта росли без домашніх тварин. Спочатку вчені виявили, що у дітей, які жили з домашніми тваринами, здоров'я було міцніше. Крім того, вони виявилися трохи активнішими і краще себе поводили.
Однак потім дослідники врахували понад 100 інших чинників, які могли вплинути на результати. Після цього зв'язок зник. Так, у підсумку фахівці не знайшли доказів того, що домашні тварини позитивно впливали на здоров'я дітей. Натомість прибутки сім'ї, мовні навички і житлові умови відігравали важливу роль.