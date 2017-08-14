Вчені не знайшли доказів того, що домашні тварини корисні для здоров'я дітей

Вчені не раз повідомляли про користь домашніх тварин для дітей. Наприклад, вважалося, що наявність домашніх тварин в будинку зменшувала ризик алергії та ожиріння у дітей. Проте дослідники з корпорації RAND не знайшли статистично значущого зв'язку між наявністю домашніх тварин і міцним здоров'ям у дітей, пише The Daily Mail.

Читайте такожЛюдям з психічними розладами необхідні домашні тварини - дослідженняФахівці проаналізували дані в цілому 5200 дітей. З них 2200 жили з собакою чи кішкою. Решта росли без домашніх тварин. Спочатку вчені виявили, що у дітей, які жили з домашніми тваринами, здоров'я було міцніше. Крім того, вони виявилися трохи активнішими і краще себе поводили.

Однак потім дослідники врахували понад 100 інших чинників, які могли вплинути на результати. Після цього зв'язок зник. Так, у підсумку фахівці не знайшли доказів того, що домашні тварини позитивно впливали на здоров'я дітей. Натомість прибутки сім'ї, мовні навички і житлові умови відігравали важливу роль.