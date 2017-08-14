У Ізраїлі дозволять експортувати медичну марихуану

Міністр фінансів Моше Кахлон і міністр охорони здоров'я Яаков Ліцман оголосили, що беруть рекомендацію спеціальної комісії дозволити експорт медичної марихуани, повідомляють Новини Ізраїлю.

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Згідно з оцінками експертів комісії, ізраїльські виробники медичної марихуани можуть експортувати канабіс на суму до 4 мільярдів шекелів на рік.

Рекомендації комісії включають жорстке регулювання експорту. Зокрема, експорт повинен буде здійснюватися через МОЗ або безпосередньо виробником, без участі посередників. Крім того, постачати медичну марихуану можна буде тільки в країни, де її використання в медичних цінах дозволено.

Міністерства фінансів, сільського господарства, охорони здоров'я та економіки створять спеціальну групу, яка буде займатися маркетингом ізраїльської медичної марихуани.

На поточний момент в Ізраїлі діють 8 ліцензованих виробників медичної марихуани, які виробляють близько 10 тонн в рік. Ще близько 500 фермерів подали прохання на отримання ліцензії.