Йога особливим чином впливає на роботу мозку - вчені

У новому дослідженні, проведеному в Бразилії, взяли участь 42 жінки старше 60 років. 50% учасниць займалися йогою мінімум 15 років. Фахівці просканували мозок жінок. Дослідники виявили, що в учасниць, які займалися йогою, префронтальна кора товща. Вчені врахували фактори, які могли вплинути на результати, пише The Daily Mail.

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Як відомо, префронтальна кора пов'язана з низкою важливих функцій, зокрема, плануванням, прийняттям рішень і пам'яттю. Що товща у людини префронтальна кора, то краще у неї пам'ять. Таким чином, імовірно, йога зменшує ризик виникнення проблем з пам'яттю. Однак фахівці відзначають: необхідні подальші дослідження.

Однак учені попереджають, що заняття йогою в літньому віці можуть призвести до проблем. Недосвідчені люди, які вирішили зайнятися йогою, часто не приймають необхідних заходів обережності. Це може стати причиною травми. Ризик травм збільшується з віком. За словами експертів, перед початком занять йогою слід проконсультуватися з лікарем. Крім того, потрібно займатися з досвідченим інструктором.