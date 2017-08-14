Вчені США працюють над картою "смакової системи"

Дослідники з університету Монелла (Пенсільванія) вперше описали процес експресії генів у різних смакових клітинах миші, пише Nature. Для цього вони використовували сучасну технологію секвенування РНК окремих клітин. Отримані результати дозволять дослідникам створити повну карту всіх генів, експресованих смаковими клітин, що забезпечить краще розуміння роботи смакової системи.

Гени визначають поведінку смакової клітини, як вона буде реагувати на смакові стимули або взаємодіяти з іншими клітинами. У перспективі ці знання можуть допомогти розробити нові способи маніпулювання смаком з метою організації здорового харчування.

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Смак сприймається смаковими рецепторами, розташованими на кінчику, краях і задньої частини язику. Кожен рецептор складається з гетерогенної субпопуляції веретеноподібних клітин, що сприймають кожен свій смак – солоний, кислий, гіркий, солодкий, умамі, а іноді обидва смаки одночасно.

Вчені вже довели, що іонні канали смакових клітин вибірково активуються при попаданні споріднених молекул зі слиною, генеруючи при цьому електрохімічний сигнал для смакового нерва. По нервовим волокнам імпульс передається в мозок, формуючи у людини відчуття смаку. Здавалося б, все просто, але до теперішнього часу не було до кінця зрозуміло, як цей механізм реалізується з точки зору генів.