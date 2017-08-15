ВООЗ: у Ємені щодня на холеру заражаються тисячі людей

Число випадків захворювання холерою в Ємені досягла 500 тисяч. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щодня на холеру заражається близько 5 тисяч осіб.

Читайте такожХолера поширилася майже у всіх провінціях Ємену - ООНЕпідемія почалася в країні в кінці квітня. За кілька місяців хвороба забрала життя щонайменше 2 тисяч єменців.

Причини стрімкого поширення холери – збройний конфлікт, перебої в подачі води і антисанітарія. Мільйони людей в Ємені відрізані від водопостачання, з багатьох міст давно перестали вивозити сміття.

За даними ООН, на сьогоднішній день виділено лише половина суми 254 мільйони доларів, запитаної на надання допомоги Ємену в боротьбі з холерою.