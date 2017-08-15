Майже 8 мільйонам жителів Конго загрожує голод

Майже 8 мільйонам жителям Демократичної Республіки Конго загрожує голод. Число жителів країни, яким гостро не вистачає продовольства, збільшилася з минулого року на 30 відсотків. Про це повідомляють у Продовольчій і сільськогосподарській ООН (ФАО) і Всесвітній продовольчій програмі (ВПП).

Читайте такожУ чотирьох країнах Африки голодує майже півтора мільйона дітей - ООН«Це означає, що кожній десятій людині у сільській місцевості нічого їсти, заявив заступник Прес-секретаря глави ООН Фархан Хак. - Масштаби голоду продовжують рости через запеклий, тривалий конфлікт, що змушує людей покидати свої домівки. Конфліктом порушені центральні і східні райони ДРК, в першу чергу – провінції Касаї і Танганьїка».

З недавнього часу ситуацію в країні посилює поширення кору і холери. Зокрема, у період з 31 липня по 6 серпня в Танганьїку було зареєстровано 76 нових випадків захворювання.

Жителі ряду районів країни харчуються тільки тапіокою, кукурудзою і картоплею. Такий раціон не забезпечує добової потреби у поживних речовинах і калоріях. За наявними даними, понад 43 відсотків дітей у віці до п'яти років - близько семи мільйонів юних жителів Конго - виснажені через недоїдання.