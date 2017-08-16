Рівень серотоніну пов'язаний із розвитком хвороби Альцгеймера - вчені

Вчені виявили зв'язок між втратою серотонінових нейронів і хворобою Альцгеймера, але що є причиною, а що наслідком – залишалося загадкою Science Direct.

Вчені з Університету Джона Хопкінса, використовуючи МРТ і позитронну емісійну томографію, порівняли активність мозку у 28 пацієнтів з помірними розумовими розладами і 28 здорових людей при виконанні когнітивними завдань на запам'ятовування послідовності, систематизацію списку.

У перших був виявлений низький рівень переносника серотоніну – на 37% менше, ніж у інших. Більш того, ні в однієї людини з помірним когнітивним розладом не було більш високого рівня SERT порівняно з його здоровим ровесником з контрольної групи. Також вчені виявили кореляцію між низьким рівнем SERT і поганими результатами когнітивних тестів.

Автори дослідження дійшли висновку, що низький рівень є тригером захворювання, а не його побічним продуктом. Вони припускають, що використання синтетичного аналога серотоніну може уповільнити або зупинити прогресування хвороби Альцгеймера і, можливо, інших деменций.