Рівень серотоніну пов'язаний із розвитком хвороби Альцгеймера - вчені

15:56, 16 серпня 2017
Зарубіжні новини
899

По мірі старіння у людей знижується рівень серотоніну - природної хімічної речовини, яка регулює настрій, сон, апетит і когнітивні функції.

www.pageresource.com

Вчені виявили зв'язок між втратою серотонінових нейронів і хворобою Альцгеймера, але що є причиною, а що наслідком – залишалося загадкою Science Direct.

Вчені з Університету Джона Хопкінса, використовуючи МРТ і позитронну емісійну томографію, порівняли активність мозку у 28 пацієнтів з помірними розумовими розладами і 28 здорових людей при виконанні когнітивними завдань на запам'ятовування послідовності, систематизацію списку.

У перших був виявлений низький рівень переносника серотоніну – на 37% менше, ніж у інших. Більш того, ні в однієї людини з помірним когнітивним розладом не було більш високого рівня SERT порівняно з його здоровим ровесником з контрольної групи. Також вчені виявили кореляцію між низьким рівнем SERT і поганими результатами когнітивних тестів.

Автори дослідження дійшли висновку, що низький рівень є тригером захворювання, а не його побічним продуктом. Вони припускають, що використання синтетичного аналога серотоніну може уповільнити або зупинити прогресування хвороби Альцгеймера і, можливо, інших деменций.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #хвороба Альцгеймера#робота мозку#рівень серотоніну