Набула чинності міжнародна конвенція щодо обмеження застосування ртуті - ООН
09:30, 17 серпня 2017Зарубіжні новини
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Документ передбачає скорочення виробництва продукції, що містить ртуть – зокрема, деяких видів люмінесцентних ламп і медичних приладів.
Конвенцію підписали 128 країн / kachestvo.ru
Вступила в силу Мінаматська конвенція щодо ртуті, прийнята в 2013 році. Вона носить ім'я японського міста Мінамата, де в 1956 році ртуттю отруїлися майже 2 тисяч людей, багато з них померли, пише Центр новин ООН.
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Конвенція безпосередньо зачіпає виробничі процеси, пов'язані з ртуттю, як наприклад, хлорно-лужну виробництво, вона безпосередньо зачіпає вугільні електростанції, які призводять до викиду ртуті.
На сьогоднішній день Конвенцію підписали 128 країн. 74 держави ратифікували документ.
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