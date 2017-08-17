Набула чинності міжнародна конвенція щодо обмеження застосування ртуті - ООН

Вступила в силу Мінаматська конвенція щодо ртуті, прийнята в 2013 році. Вона носить ім'я японського міста Мінамата, де в 1956 році ртуттю отруїлися майже 2 тисяч людей, багато з них померли, пише Центр новин ООН.

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Конвенція безпосередньо зачіпає виробничі процеси, пов'язані з ртуттю, як наприклад, хлорно-лужну виробництво, вона безпосередньо зачіпає вугільні електростанції, які призводять до викиду ртуті.

На сьогоднішній день Конвенцію підписали 128 країн. 74 держави ратифікували документ.