Вчені описали, як глутамін контролює генетичну програму у клітині

Американські вчені докладно описали механізм, завдяки якому глутамін контролює реалізацію генетичної програми у клітині, пише Immunity.

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Фахівці показали, що альфа-кетоглютарат, внутрішньоклітинний метаболіт (продукт розпаду) глутаміну, має важливу роль в регуляції генетичної програми клітинної диференціації. Зокрема, харчова добавка змінює ДНК-зв'язуючі структури одного з факторів транскрипції — білка CTCF.

До таких висновків автори прийшли в ході експериментів з модельною системою імунних Т-клітин, які, зокрема, диференціюються у відповідь на дію паразитів (вірусів і бактерій). Також вчені дослідили ембріональні стовбурові клітини, які здатні розвиватися в будь-які типи елементарних одиниць будови організму.

Робота вчених дозволяє зрозуміти чинники, що впливають на диференціацію клітин. Одним із практичних застосувань дослідження вчені бачать детальне вивчення механізмів імунної відповіді, порушення яких може призвести до розвитку ряду захворювань, зокрема, раку.

Глутамін являє собою одну з 20 амінокислот, з яких будується білок. У крові людини вона є найпоширенішою вільної амінокислотою. Речовина широко використовується як харчова добавка, зокрема, в медичному та спортивному харчуванні.