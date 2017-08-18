Чергове дослідження підтвердило, що вітамін С допомагає знищувати ракові клітини

Чергове дослідження американських вчених довело, що вітамін C ефективний для боротьби з онкологічними захворюваннями, зокрема з лейкозами, пише New Scientist.

Дослідники відзначають, що вітамін С відновлює активність гена TET2 в лейкоцитах, яка в разі лейкозів пригнічена приблизно наполовину порівняно с фізіологічно нормальним рівнем. Саме патологія TET2 є одним з факторів, що дозволяють клітинам пухлини розмножуватися.

Читайте такожДослідження підтвердили прямий зв'язок між споживанням жирної їжі та розвитком раку

До таких висновків автори прийшли, провівши досліди на мишах. Гризунам протягом 24 тижнів давали високі дози вітаміну С, після закінчення експерименту в контрольній групі, де тваринам не вводилася сполука, було в три рази більше випадків аномальної концентрації лейкоцитів у крові, що є однією з ознак раннього розвитку лейкозу.

Експерти відзначають, що даний спосіб боротьби із захворюванням важко застосувати до людей, оскільки гризуни отримували надмірно високі порції вітаміну С — по сто міліграмів (еквівалентно двом апельсинам) за ін'єкцію. Людині треба було б приймати приблизно у три тисячі разів більше з'єднання, причому — внутрішньовенно.