Депресія може змінити спогади людини про минуле - дослідження

Відомо, що люди, які страждають від депресії, бачать своє сьогодення і майбутнє в негативному світлі. Виявляється, для цих людей також характерний негативний погляд на минуле. Це встановили дослідники з Портсмутського університету, пише The Hindustan Times.

Читайте такожФотографії в Instagram допомагають діагностувати приховану депресію - вченіБлизько 50% добровольців страждали від легкої, помірної або важкої депресії. Учасників попросили уявити себе в різних повсякденних ситуаціях з позитивним або негативним результатом. Вчених цікавила схильність до ретроспективного спотворення, тобто пропуску спогадів про минулі події крізь призму нинішніх знань.

Дослідження показало, що важчою була депресія, то люди були більш схильними до ретроспективного спотворення. Добровольці перебільшували передбачуваність і неминучість негативних (але не позитивних) подій. Також їх спогади про початкові очікування змінювалися у відповідності з негативним досвідом. За словами дослідників, людям з депресією складно контролювати свої негативні емоції, почуття та установки.