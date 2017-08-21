Донор сперми у Голландії виявився біологічним батьком понад 100 дітей

Донор сперми співпрацював з 11 голландськими клініками штучного запліднення, і в результаті став біологічним батьком не менше 102 дітей, повідомляє RTL.

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Згідно з голландським законом, сперма одного донора може бути використана для запліднення максимум 25 жінок.

Однак, як показало розслідування голландського Об'єднання гінекологів, у банків сперми немає загальної бази даних, вони не проводять перевірок і обмежуються тим, що просять донора підписати зобов'язання не співпрацювати з іншими клініками.

Мотиви донора, ім'я якого не називається, залишаються невідомими.

Це не перший скандал у Нідерландах, пов'язаний з донорством сперми. Кілька місяців тому з'ясувалося, що покійний лікар однієї з клінік штучного запліднення у країні часто використовував для запліднення пацієнток свою сперму.