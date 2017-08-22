У Великій Британії оголосили боротьбу з епідемією дитячого ожиріння: піци та бургери стануть меншими

Піци і бургери у Британії стануть менші, у них також зменшать вміст жирів та солі. До цього представники охорони здоров'я країни зобов'язали виробників продуктів, пишет ТСН.

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Виявилося, що третина маленьких британців віком від 10 до 12 років мають зайву вагу та ожиріння. Причина – фастфуд та різноманітні снеки.

Виробників проситимуть скоротити порції та вміст у продуктах жирів і солі. А саме - зменшити розмір бургерів і випускати чипси в менших упаковках. Якщо виробники не підуть на такий крок добровільно, ці рекомендації зроблять примусовими.

Раніше у березні в Британії стартувала програма зі зменшення цукру в продуктах харчування. Зокрема, шоколадні плитки стали меншими. Ця програма була втілена насамперед завдяки відомому англійському ресторатору Джеймі Оліверу.