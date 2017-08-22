Жителям Сьєрра-Леоне загрожує холера і малярія - ВООЗ

Жителі Сьєрра-Леоне, на яку минулого тижня обрушилася стихія у вигляді повеней і зсувів, стикнулися з ризиком спалаху холери та стрімкого поширення малярії.

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Про це повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ). Її співробітники спільно з владою Сьєрра-Леоне вживають термінових заходів для запобігання цих небезпечних інфекційних захворювань.

«Зсуви обернулася страшною трагедією і загибеллю людей. Сьогодні ми повинні зробити все можливе, щоб захистити населення від нових небезпек для здоров'я», - сказав представник ВООЗ в Сьєрра-Леоне Олександр Чімбару.

Повені і зсуви привели до пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, в тому числі водоочисних станцій. Багато жителів постраждалих районів п'ють забруднену воду. Медики побоюються, що така ситуація загрожує спалахом холери, малярії і черевного тифу.

Останній спалах холери в Сьєрра-Леоне стався у 2012 році.

ВООЗ спільно зі своїми партнерами направляє до зони лиха таблетки для очищення води і прилади для тестування. Вони навчають місцевих медиків навичок швидкого виявлення перших ознак цього захворювання.

В результаті повеней і зсувів у столиці країни - Фрітаун та її околицях загинуло приблизно 500 осіб. Ще сотні людей вважаються зниклими безвісти.